Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor - MARDİN

Suriye'de terör örgütleri KCK/PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamı tesis eden Mehmetçik, bu bölgelerin yeniden terör yuvasına dönüşmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.- Tehditlere ağır silahlarla karşılık veriliyorTerör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığında görevli Türk askeri, teröristlerin sızma girişimlerine karşı bölgedeki önlemlerini her geçen gün daha da artırıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, zırhlı araçlarla meskun mahallerde huzur ve güvenliğin devamı için devriye ve keşif görevleri icra ediyor.Bunun yanı sıra sızma ve saldırı girişimlerine karşı her an teyakkuzda olan Mehmetçik, ağır silahlarla tehditlere anında karşılık veriyor.Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ile tespit edilen terör unsurlarını tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgedeki terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.