Mekanın sahibi Mauro Icardi!

Fernando Muslera’nın vedasının ardından Galatasaray’da kaptanlık pazubandını takan Mauro Icardi, hem sahada hem de tesislerde liderliğini hissettirmeye başladı.

Uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşan Arjantinli yıldız, attığı gollerle taraftarı coşturdu. Tribünlerde adeta konser havası estiren Icardi, yalnızca performansıyla değil, takımın motivasyonunu artıran tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni sezonda yapılan transferlerden memnun olduğunu dile getiren Icardi, özellikle takıma katılan oyuncuların hem yeteneklerini hem de karakterlerini öne çıkarıyor.