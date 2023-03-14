Meksika Cumhurbaşkanı tepki gösterdi: "Meksika ABD'den daha güvenli"

4 ABD vatandaşı 3 Mart Cuma günü sınırı geçtikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğramış ve kaçırılmıştı. Meksikalı yetkililer, ABD vatandaşlarını bulduklarında ikisini ölmüştü. Olayın ardından Meksikalı uyuşturucu karteli üyesi olduğu iddia edilen beş kişi, kaçırma olayıyla ilgili olarak tutuklandı.

Lopez, ABD'li yetkilileri "Meksika karşıtı" kampanya yapmakla suçladı.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, Meksika'da her 100 bin kişide 28 olan cinayet oranı, 2020'de ABD'den yaklaşık dört kat daha yüksekti. Geçen yıl Meksika'da cinayetler yaklaşık yüzde 7 oranında düştü.