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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meksika'da seçim kuruluna yönelik reform planı protesto edildi

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda toplanan göstericiler, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ulusal seçim kuruluna yönelik reform planını protesto etti.

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HABERTURK.COM / AA
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda toplanan göstericiler, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ulusal seçim kuruluna yönelik reform planını protesto etti.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    Protesto için meydanlardaki on binlerce kişi sokaklara döküldü.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA ONAYLANMIŞTI

    Meksika'da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu onaylamıştı.

     

    Senato'da yapılan oylamada, seçimleri denetleyen Ulusal Seçim Kurumunda değişiklik öngören reform lehine 72'ye karşı 50 oy kullanılmıştı.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato tarafından oylanan reformun yasalaşması için onay vermesi gerekiyor. Seçim organının denetleme ve yaptırım yetkilerini sınırlayacak olan girişimi desteklediği bilinen Obrador'un reforma onay vermesi bekleniyor.

     

    Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato tarafından oylanan reformun yasalaşması için onay vermesi gerekiyor. Seçim organının denetleme ve yaptırım yetkilerini sınırlayacak olan girişimi desteklediği bilinen Obrador'un reforma onay vermesi bekleniyor.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    Ancak söz konusu reformun demokrasiyi baltalayacağını savunan muhalefet ise değişikliği hemen yüksek mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    KAMPYANYA FİNANSMANI KURALLARINI İHLAL 

    Ulusal Seçim Kurumu, oylamanın ardından, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, reformun, kurumun kampanya finansmanı kurallarını ihlal eden adaylara ve partilere uygulayabileceği yaptırımları zayıflatarak "seçimlerin eşitliğini ve şeffaflığını riske attığını" ifade etmişti. 
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    "B Planı" olarak bilinen reform girişimi, daha kapsamlı seçim değişiklikleri içeren anayasa reformu için Kongre'de yeterli oyu alamayınca Obrador tarafından Aralık ayında önerilmişti.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    Obrador, 2018'de seçimlerindeki zaferinden bu yana, seçim yapmanın maliyetli olduğundan defalarca şikayet ederek Ulusal Seçim Kurumu'nun bütçesini kısmaya çalışıyor ve sık sık bağımsız kuruluşun seçkinlerin elinde olduğunu iddia ediyor.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

    * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
  • Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

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