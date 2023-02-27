Meksika'da protestolar: On binler sokaklara döküldü

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato tarafından oylanan reformun yasalaşması için onay vermesi gerekiyor. Seçim organının denetleme ve yaptırım yetkilerini sınırlayacak olan girişimi desteklediği bilinen Obrador'un reforma onay vermesi bekleniyor.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato tarafından oylanan reformun yasalaşması için onay vermesi gerekiyor. Seçim organının denetleme ve yaptırım yetkilerini sınırlayacak olan girişimi desteklediği bilinen Obrador'un reforma onay vermesi bekleniyor.