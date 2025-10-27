Meksika Grand-Prix'sinde zafer Norris'in!

McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix'sini birinci sırada tamamladı.

İkinci basamağı Ferrari'den Charles Leclerc, üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Haas pilotu Oliver Bearman ise büyük bir sürprize imza atarak 4. sırayı aldı. Amerikan takımı, 2018'den sonra ilk kez tekrar 4. sırayı alarak takım en iyi derecesini yeniledi.