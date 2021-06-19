Mektup bırakıp kaybolan polisle ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Gaziantep’te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur" denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "18.06.2021 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak; söz konusu personelle irtibat sağlanmış, kendisi ile psikolog görüşmesi yapılmıştır. Personelimizin sağlık durumu iyi olup yakından ilgilenilmektedir."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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