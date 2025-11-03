Mel Gibson'ın torunuyla dondurma keyfi

Mel Gibson, 2004 yapımı gişe rekorları kıran din temalı draması 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi'nin uzun zamandır beklenen devam filmi 'The Resurrection of the Christ'ın çekiyor. Film için İtalya'nın Roma kentinde bulunan Avustralya asıllı ABD'li oyuncu, oğlu ve torunuyla Roma'da dondurma yerken görüntülendi.

69 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, çekimlerin pazar tatilinde torunu ve oğluyla Roma sokaklarında gezinirken görüldü.

Torununa ve kendine dondurma alırken, kendisini tanıyan satıcıyla diyaloğa giren Mel ibson, satıcıyla tokalaşarak ona teşekkür etti.

Mel Gibson, ailesiyle dondurma yiyerek gerçekleştirdiği sokak turunu, Roma'daki evine dönerek tamamladı.

Mel Gibson, geçtiğimiz günlerde filmi için seçtiği kadın oyuncu nedeniyle tartışmaların odağındaydı.

Filmde İsa'nın annesi 'Meryem' rolü için seçilen yarı Polonyalı, yarı İtalyan Kasia Smutniak, Polonya'nın katı kürtaj yasalarına karşı kampanya yürüten 'Strajk Kobiet' hareketini destekliyor.

Konuyla ilgili bugüne dek sosyal medyada açık sözlü paylaşımlarda bulundu. Bu özelliği nedeniyle Polonya'nın kürtaj karşıtı Hukuk ve Adalet Partisi'nin destekçilerinin, Mel Gibson'ın yapım şirketine, Smutniak'ın oyuncu kadrosuna katılmasını protesto eden bir mektup yazdığı öğrenildi.