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Melek Baykal: Hukuki süreci başlatacağım

Usta oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu

Melek Baykal: Hukuki süreci başlatacağım - Magazin haberleri

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı. Usta oyuncu, sevenlerini korkutan bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Baykal, kararını Instagram hesabından takipçilerine şu mesajla duyurdu:

Sevgili takipçilerim, ‘Melek Baykal vefat etti’ haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut.

Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum.

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