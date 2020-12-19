Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim

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Oyuncu Melek Baykal, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Baykal, "İki evlilik yaptım" dedi.

Melek Baykal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İkisi de beşer yıl sürdü. Yabancı olan eşimle 5 yıl beraberdik. Ayrıldık, 21 yıl ayrı kaldık ama vakitsizlikten boşanamadık. Ne ben Almanya’ya gidebildim, ne o gelebildi. Tam 26 yılın sonunda boşanabildik ve artık evlilik düşünmüyorum çünkü başka şeylerin hayatımda daha güçlü yer aldığına karar verdim. Ailem, yeğenlerim, mesleğim gibi.