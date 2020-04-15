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Melek Baykal ve 87 yaşındaki annesi Şükran Baykal da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Takipçilerine sık sık "Evde kal" mesajı veren Baykal, annesinin evde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ANNECİĞİM EGZERSİZLERİNİ YAPTI"

Baykal, paylaşımına şu notu düştü:

Çok sevgili dostlarım; her sabah olduğu gibi bu sabah da benim canım anneciğim 20 dakika yürüyüşünün ardından egzersizlerini yaptı. Bu videoyu paylaşma nedenim ileri yaşta olup, evde kalan tüm ileri yaşta olanlara örnek olsun istemememdir. Annem için her evde kalanlardan 'Maşallah' lütfen. Sizleri seviyorum. Sabah sporlarımızı ihmal etmeyelim lütfen.

Ünlü oyuncu Melek Baykal, paylaşımının büyük ilgi görmesinin ardından Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli'nin sunduğu Gün Başlıyor programına telefonla bağlandı.

"ALLAH ÜLKEMİZİ BU SALGINDAN KURTARSIN"

Şükran Baykal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Spor için belli bir programım yok. Gençliğimde kalkar, yürüyüş yapardım. Yaşla beraber bu tabii ki azaldı ama salgından dolayı evdeyken bedenime hizmet etmek istiyorum. Bunu yapmak zorundayız. Bunun bir alışkanlığı da var. Vücudumun bir esnekliği de var. Spor olarak yaştan dolayı fırsat buldukça denizde ve yazlığımızda yüzerdim. Allah ülkemizi ve bütün dünyayı bu salgından kurtarsın. Bilime ve ilime inanıyoruz. Bunu kendi aramızda yaptık ama bunu izleyenler de egzersizleri yaparlarsa bedenlerine yardım etmiş olacaklardır.

"ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ"

"Eski güzel günlerimize döneceğiz" diyen Melek Baykal ise şunları söyledi:

Annem bu jimnastiğini yıllardır yapar. Şimdi evin içinde yürüyüşler yapıyor. Koronavirüsten ötürü yanıma geldi, burada da rutin egzersizlerini yapıyor. Annem ben paylaştığımda 'Beni reklam ettin evladım, neden paylaştın? Ben bunu sağlığım için yapıyorum' diyerek kızdı. 'Anneciğim senin yaş grubundaki insanlar için bu bir örnek teşkil edecektir. Hatta gençler için bile edecektir. İyi ki koydum' dedim.

Koronavirüslü günlerde hepimizin dikkatli yaşaması gerekir, sağlık çalışanlarımıza özen göstermemiz gerekir, onların işlerini zorlaştırmamak için evde kalmamız gerekir. Dışarıda çalışan insanlarımız var, onlara da yardım etmek adına evde kalmalıyız. Çok güzel yorumlar aldık. Annem 5 bine yakın 'Maşallah' yorumu aldı. Örnek olabildiysek, insanlarımızı biraz motive edebildiysek ne mutlu bize.

İçimizi karartmayacağız. Bugünler geçecek inşallah. Eski güzel günlerimize döneceğiz. Belki de bir şeylerin değerini anlarız. Azla yetinmeyi öğrenmeyi unutmuştuk gibi geliyor bana. Bir ders mi oldu acaba bize? Bilemiyorum. Bence duyarsız olanlar çok büyük ders çıkarmalılar. Tabiat kendine geliyor. Biraz ders olsun hepimize.

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