Melek Mosso, düğün fotoğraflarına yapılan yorumlara isyan etti

"KÖTÜ KALPLİLİĞİNİZDEN MİDEM BULANDI"

Olumsuz yorumlara kayıtsız kalmayan Melek Mosso, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayımladı. Yapılan yorumlara isyan eden 35 yaşındaki şarkıcı; "Yorumları okurken insanların kötü kalpliliğinden midem bulandı. Çoğu da kadın... Sonra baktım sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin. Ama bence bu şekilde devam ederseniz zor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, İHA