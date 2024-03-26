Melek Mosso, düğün fotoğraflarına yapılan yorumlara isyan etti
Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Ünlü şarkıcı, aylar sonra düğün fotoğraflarına yapılan bazı olumsuz yorumlara adeta açtı ağzını yumdu gözünü
Şarkıcı Melek Mosso, 11 Ekim 2023'te Mersin'de oyuncu Serkan Sağdıç ile nikâh masasına oturmuştu. Sağdıç ile mutlu birlikteliği süren Mosso, son paylaşımıyla adeta ateş püskürdü.
Melek Mosso, evlendikten aylar sonra düğün fotoğraflarına yapılan bazı olumsuz eleştirilere tepki gösterdi.
Melek Mosso'nun fotoğraflarına; "Gelin, çok güzel ama damat kuaföre gitmedi sanırım", "Eldiven olmamış" ve "Kuaför kazası mı bu?" yorumları yapıldı.
"KÖTÜ KALPLİLİĞİNİZDEN MİDEM BULANDI"
Olumsuz yorumlara kayıtsız kalmayan Melek Mosso, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayımladı. Yapılan yorumlara isyan eden 35 yaşındaki şarkıcı; "Yorumları okurken insanların kötü kalpliliğinden midem bulandı. Çoğu da kadın... Sonra baktım sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin. Ama bence bu şekilde devam ederseniz zor" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, İHA