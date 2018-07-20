Show TV’nin eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle yine izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Zirveden inmeyen Meleklerin Aşkı dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle AB’de 4,33 izlenme oranı (rating), 16,07 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4,24 izlenme oranı (rating), 14,94 izlenme payı (share), Total’de ise 4,42 izlenme oranı (rating), 15,53 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, sosyal medyada da çok konuşulan yapımlardan biri oldu.

MELEKLERİN AŞKI #BENSENİÇOKSEVDİM DEDİ!

Meleklerin Aşkı’nın heyecanla beklenen üçüncü bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #benseniçoksevdim etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #benseniçoksevdim etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 30 dakika dünyada 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı. “Meleklerin Aşkı”nın başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın ve Toygan Avanoğlu paylaşıyor.

MELEKLERİN AŞKI 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MELEKLERİN AŞKI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde Melek ile Yağmur’u bir araya getirmek isteyen Rukiye, onları Alaçatı’ya götürmeye karar verdi. Melek’le Yağmur’un baş başa kalması için konunun uzmanı Nuri’den yardım istedi. Alaçatı’da romantik anlar yaşayan ikiliyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Rukiye planlarını yaparken boş durmayan Necmettin, Melek için en uygun kısmeti alıp Alaçatı'ya geldi. Necmettin’in bu hamlesine karşılık Yağmur, rakibi Toygan’ı ekarte etmeye çalıştı. Melek’le birlikte dışarı çıkan Yağmur, ona aşkını itiraf edecekken Yonca’dan gelen telefonla sarsıldı. Annesinin bulunduğunu öğrenen Yağmur’un gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi izleyenleri de duygulandırdı.

MELEKLERİN AŞKI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Meleklerin Aşkı"nın 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Çocuklar evde parti verirken, Çekilmez ailesi Alaçatı’da eğlenceli vakit geçiriyor. Yağmur ve Melek’i yakınlaştırmak için Rukiye’nin yardım istediği Nuri Alço işleri karıştırıyor. Necmettin’in ikiliyi bastığı eğlenceli tanıtımda Yağmur’un başı yine belaya giriyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 26 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Meleklerin Aşkı"nın 4. bölüm fragmanı;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ