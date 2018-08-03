Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Necmettin’in Rusça konuştuğu, evdekilerin onu anlamaya çalıştığı tanıtımda sürpriz bir misafirin Çekilmez ailesinin evine gelmesiyle ortalık karışıyor. Necmettin’in Rus bir kadını eve getirmesiyle Melike deliye dönerken, Yağmur ve Melek’in arasındaki yakınlaşma merak uyandırıyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

İşte "Meleklerin Aşkı"nın 6. bölüm fragmanı;

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 9 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MELEKLERİN AŞKI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın dün akşam ekrana gelen 5. bölümünde Mehtap’ın psikopat abisi Hamdi ile karşı karşıya kalan Yağmur, Melek’in “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanıyla neye uğradığını şaşırdı. Kredi borçları yüzünden ihtarname gelen ve yıkılan Necmettin’i yine Rukiye kurtardı. Melek, Yağmur’u Hamdi’nin elinden kurtarmak için planını devreye soktu. Bir şekilde ikna olan Hamdi, kardeşi Mehtap’ı da alarak Sivas’a döndü. Parçaları birleştiren Melek, Yağmur’un sevdiği kızın kendisi olduğunu anladı. Artık kaybedecek vakti olmayan Yağmur ise Melek’e aşkını itiraf etmeye kararlıydı. Yağmur’un aşkından intihar eden Deniz ise Melek’i çok büyük bir ikilemde bıraktı. Vicdanına yenik düşen Melek, Almanya’ya dönme kararı aldı. Hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıya kalan Yağmur, Melek’i kararından döndürebilecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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