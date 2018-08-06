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Meleklerin Aşkı 6. bölüm 2. fragman: Melek uçurumun kıyısında!

Meleklerin Aşkı 6. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, bölümden görüntülerin yer aldığı 2. fragman da yayımlandı. SHOW TV'nin kahkaha dolu dizisi Meleklerin Aşkı'nda Melek uçurumun kenarında ölümle burun buruna! İşte Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanı...

06.08.2018 - 23:25 | Güncelleme:

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 6. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Rusça konuşmaya başlayan Necmettin üstüne bir de Rusça yazmaya başlayınca işler karışıyor. Rukiye Deniz’i uyarırken, gençlerin “Doğruluk mu, Cesaret mi?” oyunu Yağmur’u zor durumda bırakıyor. Kampa giden Rukiye, Melek ve Yağmur’un ormandan gelen seslerden ürktüğü tanıtımda korkup kaçan Melek uçurumun kıyısına geliyor. Peki Yağmur, elini uzatsa da Melek tutabilecek mi? Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 6. bölümünde Necmettin’in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike’nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır. Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz’le uğraşmaktadır. Deniz’in varlığı hem Melek’in Yağmur’dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur’un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek’e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir.

 

Melek ve Yağmur’la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye’yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem’den başkası değildir. Kamp tatili, Yağmur ve Melek için romantik bir organizasyon olacakken, Ekrem ve Rukiye’nin bitmek bilmeyen hırsları yüzünden mahvolur. Rukiye, her fırsatta Ekrem’den geçmişin intikamını almaktadır. Fakat Rukiye kantarın topuzunu kaçırmış, Ekrem yataklara düşmüştür. Yağmur ve Melek, Ekrem için yardım bulmaya gittiklerinde Yağmur, ilk defa Melek’i sonsuza kadar kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Çünkü Yağmur’un aşkı, artık Kaf Dağı’nın ardında değil, uçurumun kenarındadır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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