Melgar - Universitario maçı rakamları

Peru Premier Lig Clausura maçında Melgar ile Universitario, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Ev sahibi Melgar, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Universitario, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 576. İddaa'da Melgar kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Universitario kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.
Melgar önceki hafta Comerciantes Unidos mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Universitario ise Sporting Cristal karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.
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