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Twitch yayıncısı Melih Kalkan'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Unlostv ile Twitch yayınları yaparak tanınan Melih Kalkan, 11 yaşında yaşamını yitirdi. Online platformdaki takipçelerini oldukça üzen Melih Kalkan'ın yaşamını kaybetme sebebi ve rahatsızlığına dair ayrıntıları derledik. İşte, detaylar...

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  • Melih Kalkan kimdir, vefat mı etti? Twitch yayıncısı Melih Kalkan öldü mü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı?

    Melih Kalkan'dan acı haber... Ünlü elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'te yaptığı yayınlarla tanınan Melih Kalkan, yaşamını yitirdi. İşte, Melih Kalkan'ın biyograifisi ve hakkındaki diğer bilgiler...
  • Melih Kalkan kimdir, vefat mı etti? Twitch yayıncısı Melih Kalkan öldü mü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı?

    MELİH KALKAN KİMDİR? 

    YouTube üzerinde içerik üreten ve Twitch'te de yayın açan Melih Kalkan bir süredir mücadele ettiği kistik fibrozis hastalığına yenik düştü. 11 yaşında olduğu söylenen Kalkan'ın ölüm haberini ise unlostv instagram hesabından verdi.
  • Melih Kalkan kimdir, vefat mı etti? Twitch yayıncısı Melih Kalkan öldü mü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı?

    Özsöy, "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu. 
  • Melih Kalkan kimdir, vefat mı etti? Twitch yayıncısı Melih Kalkan öldü mü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı?

    Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Başımız sağolsun." ilanını paylaştı. 

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