MELİH KALKAN KİMDİR?



YouTube üzerinde içerik üreten ve Twitch'te de yayın açan Melih Kalkan bir süredir mücadele ettiği kistik fibrozis hastalığına yenik düştü. 11 yaşında olduğu söylenen Kalkan'ın ölüm haberini ise unlostv instagram hesabından verdi.