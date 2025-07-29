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        Haberler Kültür-Sanat Melike Şahin iki gece üst üste Harbiye'deydi

        Melike Şahin iki gece üst üste Harbiye'deydi

        Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki 5. yılını geçtiğimiz iki akşam arka arkaya verdiği konserlerle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:58
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        Melike Şahin iki gece üst üste Harbiye'deydi
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        Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda iki akşam arka arkaya konser verdi.

        BKM organizasyonuyla gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserlerde binlerce müziksever, üst üste unutulmaz iki gece yaşadı.

        Melike Şahin, ikinci stüdyo albümü ‘AKKOR’dan şarkılarını ilk kez Harbiye sahnesinde seslendirdi.

        SEZEN AKSU’YA SELAM

        Konserin en özel ve duygusal anlarından biri, Melike Şahin’in Sezen Aksu’nun “Işık Doğudan Yükselir” albümünden seslendirdiği “Alaturka” yorumu oldu.

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        Yüzlerce telefon ışığıyla aydınlanan Harbiye’de şarkıya binlerce kişi eşlik etti.

        İKİ GECE, DÖRT KOSTÜM

        İlk gece, biri kendisi için özel hazırlanan Eda Güngör (Museum of Fine Clothing) imzalı iki kostümle sahneye çıkan Şahin, ikinci gecede ise Özgür Masur’un tasarımı olan iki kostümle sahneye çıktı.

        İzleyicinin yoğun isteğiyle sahneye bis için dönen Melike Şahin, iki geceyi de söylediği iki özel şarkıyla noktaladı.

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