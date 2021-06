"CİHANGİR-SİLİVRİ ARASI MEKİK DOKUDUM"



Oyunculuğa olan merak ve yeteneğinin dördüncü sınıftayken fark edildiğini anlatan Sezen, "Dördüncü sınıfta drama dersimiz vardı okulda. Ben de her zaman bir şeyleri taklit ederek ya da taklit etmekten ziyade o anı yaşayarak ifade eden ve anlatan bir çocuktum her zaman. Bundan kaynaklı olarak drama dersini de çok seviyordum. Bu durum öğretmenimizin de dikkatini çekti ve annemleri bu konuyla ilgili yönlendirdi. Sonra birden kendimi on yaşında Müjdat Gezen'in okuluna giderken buldum. Cihangir-Silivri arasında yol yapmakla geçen bir dönemim olmuştu." ifadelerini kullandı.