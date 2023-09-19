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        Haberler Magazin Melis Sezen yaza doyamadı! Ünlü oyuncu bikinili pozlarına yenilerini ekledi!

        Melis Sezen yaza doyamadı! Ünlü oyuncu bikinili pozlarına yenilerini ekledi!

        Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile birlikte başrolü paylaşan Melis Sezen, tatile doyamıyor. Güzel isim yurt dışında çekildiği bikinili pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:57
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        Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncuya sevenlerinden binlerce yorum geldi.

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        Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerle birlikte Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, son olarak Gülcemal dizisinde Deva karakterini canlandırmış fakat dizinin reytinglerinin düşük gelmesi sebebiyle proje 13. bölümüyle ekran macerasını sonlandırmıştı.

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        Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan Melis Sezen'in "Kim demiş yaz bitti?" notuyla son yayınladığı bikinili pozuna sevenlerinden 32 binin üzerinde beğeni ve 260'ın üzerinde yorum geldi.

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        Melis Sezen'in son gönderilerine sevenlerinden: "Duru bir güzelliği var", "Güzelliğin dillere destan", "Ekranlara bir an önce geri dön" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Melis Sezen'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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