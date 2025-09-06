Melisa Döngel, Bodrum’da yazı uzattı
Yaz sezonu sona erdi ama ünlü oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'da yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarıyor
Yaz sezonu sona erse de bazı ünlüler tatile devam ediyor.
O ünlülerden biri, oyuncu Melisa Döngel.
Melisa Döngel, Bodrum'daki tatilini sürdürüyor.
Melisa Döngel, Bodrum’da yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarıyor, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.
Öte yandan; Melisa Döngel ile Samir Balkan yaz başında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişki uzun sürmemiş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmışlardı.