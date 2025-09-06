Habertürk
        Melisa Döngel, Bodrum'da yazı uzattı

        Yaz sezonu sona erdi ama ünlü oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'da yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarıyor

        Giriş: 06.09.2025 - 20:45 Güncelleme: 06.09.2025 - 20:45
        Yazı bitiremedi
        Yaz sezonu sona erse de bazı ünlüler tatile devam ediyor.

        O ünlülerden biri, oyuncu Melisa Döngel.

        Melisa Döngel, Bodrum'daki tatilini sürdürüyor.

        Melisa Döngel, Bodrum’da yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarıyor, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.

        Öte yandan; Melisa Döngel ile Samir Balkan yaz başında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişki uzun sürmemiş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmışlardı.

