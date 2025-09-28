Melisa Döngel'in Monako tatili
Oyuncu Melisa Döngel, Monako tatiline çıktı. Döngel bu tatilinden paylaşımlarda bulundu
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, yakın arkadaşıyla birlikte yurt dışında tatile çıktı.
Sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melisa Döngel, Monako’dan hayranlarına tatilinden fotoğraflar sundu.
Oyuncu, Monako sokaklarında dolaşırken ve masmavi sularında bol bol serinledi.
Melisa Döngel, bu fotoğraflarını siyah ve beyaz kalp emojileriyle süsleyerek 4 milyon takipçisinin beğenisine sundu.
Fotoğraflar: Instagram