Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meloni: Türkiye'nin rolü başından beri yapıcıydı | Dış Haberler

        Meloni: Türkiye'nin rolü başından beri yapıcıydı

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 28 maddelik barış planı üzerinde çalışmalarının anlamlı olacağını, bu noktada Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu ve Avrupa'nın da ilerleme sağlanabilecek öneriler sunabilmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:54 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meloni: Türkiye'nin rolü başından beri yapıcıydı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ve Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne ilişkin bir soru üzerine, "Bana öyle geliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28 maddelik öneriye yapıcı bir yaklaşım sergiliyor ve geçici ateşkesin destekçileri arasında yer alıyor. Yarın Putin ile görüşecek ancak Başkan Trump ile de görüşmeyi planladığını düşünüyorum. Her halükarda Türkiye'nin rolü başından beri yapıcıydı, bence stratejik de olabilir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu müzakerelere dahil olması iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.

        Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Meloni, zirvenin ardından burada İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        REKLAM

        Meloni, zirvenin Güney Afrika'da yapılmasının sembolik bir anlamı olduğunu ve Afrika olmadan bir gelecekten konuşulamayacağını ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Savaşı'na yönelik sunduğu 28 maddelik planına dair kendisinin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Trump'la uzun bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Meloni, "ABD Başkanı Trump'ı hazırlıklı ve istekli buldum. Cenevre'deki ekibimizin çalışması da bu doğrultuda ilerliyor." dedi.

        Meloni, Avrupa'nın, Trump'ın planına karşı bir teklif yapıp yapmamasına ilişkin bir soru üzerine, "Mesele tamamen bir karşı öneri üzerinde çalışmak değil. Paylaşılabilecek birçok nokta var, mevcut öneri üzerinde çalışmak mantıklı." yanıtını verdi.

        ABD’nin planında tartışılması gereken noktalar olduğunu dile getiren Meloni, "Örneğin topraklar, yeniden inşanın finansmanı veya Ukrayna ordusuna ilişkin bölümler ama çok olumlu noktalar da var, özellikle ABD’nin dahil olduğu güvenlik garantileri. Bu, İtalya’nın uzun süredir önerdiği bir yaklaşımın da devamı. Olumlu bir çalışma yapılabileceğini düşünüyorum; hepimiz barışın sağlanması, bağımsız ve egemen bir Ukrayna’nın garanti altına alınması ve Avrupa’nın güvenliği için gerekli bir öneriye ulaşmak adına çalışıyoruz." diye konuştu.

        İtalya Başbakanı, ABD'nin planına Avrupa'nın da dahil olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Plana dahil edilen konuların çoğu, güvenlik garantileri, yeniden inşa, Ukrayna'nın AB'ye erişimi gibi, uygulanabilmesi için Avrupa'ya ihtiyaç duyuyor. Bu, Avrupa için bir olgunluk sınavı; fark yaratabileceğini, ilerleme sağlayabilecek öneriler sunabileceğini göstermeli. Hepimiz bu çalışma için hemfikiriz."

        Meloni, ayrıca Moskova'nın da bu süreçte bazı adımlar atması, örneğin sivil altyapıları vurmaması gerektiğini dile getirerek, "Uzun zamandır (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in özünde savaşı bitirmek veya bunu hemen yapmak gibi gerçek bir arzusu olmadığını düşünüyorum. Bence bu blöfün görülmesi gerekiyor ama bunu görmenin en iyi yolu, ciddi ve mantıklı bir teklif sunup masaya yatırmak ve kimin destekleyip kimin desteklemediğini anlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı