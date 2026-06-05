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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memorial Sağlık Grubu, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

        Memorial Sağlık Grubu, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

        Memorial Sağlık Grubu, 2025'te Bodrum ve Göztepe'de açtığı yeni nesil hastaneler ve Romanya'da hizmete aldığı Memorial City Gate Kliniği ile büyüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Memorial, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

        Memorial Sağlık Grubu, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

        2025 yılında grup; Bodrum ve Göztepe’de açtığı yeni nesil hastaneler ve Romanya’da hizmete aldığı Memorial City Gate Kliniği ile sağlık hizmet ağını genişletti.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, şunları söyledi:

        “2025 yılı, Memorial Sağlık Grubu’nun stratejik büyüme vizyonunu önemli yatırımlarla sahaya yansıttığı ve sağlıkta etki alanını belirgin şekilde genişlettiği bir yıl oldu. Sağlıkta sürdürülebilir büyümenin; doğru lokasyonlarda, doğru ihtiyaçlara, doğru altyapı ve kalite standartlarıyla cevap verebilmek anlamına geldiğine inanıyoruz.

        Bu anlayışla biri Bodrum’da, diğeri İstanbul’da olmak üzere iki büyük yatırımı hayata geçirerek hizmet ağımızı genişlettik, sağlık hizmetlerine erişimi artırdık ve ileri tıp teknolojileriyle donatılmış yeni merkezlerimizi sağlık ekosistemine kazandırdık. Memorial Bodrum Hastanemizle bölgenin sağlık altyapısına stratejik katkı sunarken, Memorial Göztepe Hastanemizle ülkemizin sağlıkta kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine de güçlü bir ivme kazandırdık.

        Bu yatırımlar bizim için yalnızca fiziksel kapasite artışı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda hasta güvenliğini, klinik mükemmeliyeti, dijitalleşmeyi, sürdürülebilir altyapıyı ve nitelikli insan kaynağını bir araya getiren yeni nesil sağlık merkezleri kurma kararlılığımızın güçlü bir yansımasını oluşturuyor.

        Önümüzdeki dönemde de sağlıkta sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda; insanı merkeze alan, teknolojiyle güçlenen, bilim üreten ve toplum için uzun vadeli değer oluşturan bir sağlık modeli geliştirmeye devam edeceğiz.”

        Memorial Sağlık Grubu'nun çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 2025 yılında yapılan iyileştirmelerle metrekare başına düşen karbon ayak izinde yüzde 4,2 oranında iyileşme sağlandı. Memorial, 2027 yılına kadar metrekare başına karbon ayak izini yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

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