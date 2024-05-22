Memur zammı belli oluyor! 2024 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur maaş zammı için geri sayım başlamış durumda. Bilindiği üzere; memur ve emekli memur maaşlarına yılda iki kez zam uygulanıyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı ile belirlenecek emekli memur ve memur zammı için veriler netleşmeye başladı. İşte "2024 Temmuz memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına dair güncel bilgiler...
Memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak memur maaş zammını belirlemede etkili olan kiritik veriler belli olmaya başladı. Peki, 2024 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur maaş zammı hakkında detaylar...
MEMUR MAAŞ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 10 Mayıs tarihli haberine göre; Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranını belirleyecek olan enflasyon verileri büyük ölçüde netleşmeye başladı. Merkez Bankası ile Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki 6 aylık enflasyon tahmini birbirine yaklaştı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36’dan yüzde 38’e revize edildi. Karahan, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 veya yüzde 76 ile zirveyi göreceğini ve bu aydan itibaren düşmeye başlayacağını söyledi.
Yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 72’ye gerilemesi halinde bu yılın ocak – haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 25,03 olacak. Merkez Bankası’nın 2024 yılsonu için öngördüğü yüzde 38 enflasyon tahmini gerçekleşirse temmuz – aralık dönemindeki ikinci 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,38 olacak.
Merkez Bankası’nın her ay 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan 72 katılımcıya gönderdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık enflasyon mayısta yüzde 3,00, haziranda yüzde 2,54 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dört aylık döneminde enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Anketteki tahmin gerçekleşirse ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olacak. Merkez Bankası ile piyasa katılımcılarının ilk 6 aylık enflasyon tahminleri birbirine oldukça yaklaşmış oldu.
Ankette öngörüldüğü gibi 2024 sonu enflasyonu yüzde 44,16 çıkarsa temmuz – aralık dönemindeki ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 14,97 olacak.
2024 TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Toplu sözleşme zammını aşan ilk 6 aylık enflasyon farkına ilave olarak yılın ikinci yarısı için yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artırılacak.
Buna göre, 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahminine uygun gerçekleşirse temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 19,59 oranında; piyasa katılımcılarının beklentileri doğrultusunda gerçekleşirse yüzde 19,94 oranında zam yapılacak. Mevcut tahminlere göre memur maaşları ve emekli memur aylıklarında temmuz zammı yüzde 19,5-20,0 aralığında olacak.
Memur ve emekli memurların maaş zammı ile SSK ve BAĞ-KUR’luların maaş zammı arasında en az 5 puan fark olacak.