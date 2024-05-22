Buna göre, 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahminine uygun gerçekleşirse temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 19,59 oranında; piyasa katılımcılarının beklentileri doğrultusunda gerçekleşirse yüzde 19,94 oranında zam yapılacak. Mevcut tahminlere göre memur maaşları ve emekli memur aylıklarında temmuz zammı yüzde 19,5-20,0 aralığında olacak.

Memur ve emekli memurların maaş zammı ile SSK ve BAĞ-KUR’luların maaş zammı arasında en az 5 puan fark olacak.