Memur zammı açıklanıyor! 2024 Temmuz zammı ile en düşük polis, hemşire, öğretmen memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
Memur zammı son dakika haberleri ile milyonların gündeminde. Çalışan kesimi yakından ilgilendiren Temmuz memur zammı ile polis, öğretmen, avukat, hemşire başta olmak üzere kamu görevlilerinin maaşı belli olacak. Temmuz ayı başında açıklanan Haziran ayı enflasyon beklentisi sonucu ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkına göre tahminler yapıldı. Peki 2024 Memur zammı açıklandı mı, Temmuz zammı ile polis, hemşire, öğretmen memur maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, memur maaş zammı son durum
TÜİK enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaş zammı merak ediliyor. Zam için beklenen 6 aylık enflasyon farkı 3 Temmuz Çarşamba yani bugün netleşiyor. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında yüzde 49,25 zamla en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 741 liraya yükselmişti. Memur ve memur emeklisi maaşı yılda iki kez zamlanıyor. Peki 2024 Temmuz memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu İşte Polis, hemşire, öğretmen memur maaşı hakkında detaylı bilgiler…
MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor. Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli olacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANIYOR!
TÜİK, bugün saat 10.00'da Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla emekli zammı açıklanacak. Veriler açıklandığında haberimizde yer alacak.
Açıklanacak verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur maaş zammında da tablo netleşecek.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 30 Haziran 2024 tarihli haberine göre emekli ve memur aylıklarındaki son durum netleşiyor.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.
Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.
MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.