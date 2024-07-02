MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 30 Haziran 2024 tarihli haberine göre emekli ve memur aylıklarındaki son durum netleşiyor.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.

MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.