Memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde yaptığı açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Bu açıklama memurlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Bu gelişme ile beraber memur maaşı ve emekli maaşı için belirleyici oran olan 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Peki, 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar