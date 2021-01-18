Menajerimi Ara nefes kesen 21. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Peki Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 22. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MENAJERİMİ ARA 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan’ın genç menajerlik sonucunu açıklaması herkesi şaşırtırken, EGO Ajans’ta dengelerin değişmesine sebep olur. Kıraç ve Mayda, Beren’i bulmak için bir araya gelirken, Serkan ve Feris de temsil ettikleri oyuncu ve yönetmen ile ilgili çıkan krizi çözmek için karşı karşıya gelirler.

Çınar’ın oyuncusu, film projesi için tanıdığı genç ve hevesli bir oyuncu adayını önerir. Genç oyuncu adayının beklenilenden daha farklı biri çıkması ise işleri karıştırırken, Çınar ve Dicle bu sorunu çözmek için birlikte hareket eder. Kıraç ise Serkan’la ilgili araştırmalar yapmaya başlar. Barış’ın sette yaşadığı beklenmedik bir olay herkesi telaşlandırır.

Serkan’ın Feris’e yaptığı sürpriz teklif kafaları karıştırırken, Dicle ve Barış nihayet baş başa kalırlar. Ancak, gizemli birinin Barış ve Dicle ile ilgili atacağı adım ilişkilerini tehlikeye sokacaktır.