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Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları

Menajerimi Ara, Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ali Bilgin'in yaptığı, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak tarafından senaryosu kaleme alınan, yakında Star TV'de başlayacak Türk yapımı dizidir. Fransız yapımı Dix pour cent dizisinden uyarlanmıştır. Peki Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları...

Menajerimi Ara

Menajerimi Ara konusu nedir? Menajerimi Ara oyuncuları kimler? soruları diziseverler tarafından merak konusu oldu. Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında yaşananları merkeze alıyor. Her bölümle birlikte sinema ve dizi sektöründen oyuncular konuk olarak diziye katılır ve kendilerini oynarlar. İşte Menajerimi Ara dizisine dair ayrıntılar...

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisinin 2020 Ağustos ayında Star TV ekranlarında başlaması bekleniyor.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı menajerler her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor.

Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Kıraç (Barış Falay)
  • Feris (Canan Ergüder)
  • Çınar (Fatih Artman)
  • Dicle (Ahsen Eroğlu)
  • Barış (Deniz Can Aktaş)
  • Peride (Ayşenil Şamlıoğlu)

Konuk oyuncular

Bu oyuncular dizide kendilerini oynadıkları birer bölümde yer almışlardır.

  • Tuba Büyüküstün (1. bölüm)
  • Derya Baykal ve Müjgan Ferhan Şensoy (3. bölüm)

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