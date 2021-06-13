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HaberlerBiyografiMenajerimi Ara konuklarından Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? İşte hayatı, şarkıları ve film
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Menajerimi Ara konuklarından Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? İşte hayatı, şarkıları ve filmleri

Ekranların fenomen ismi Fatih Ürek, bu akşam Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Dizinin takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları, Fatih Ürek'in hayatını, oynadığı filmleri ve tv şovlarını araştırıyor. Menajerimi Ara konuklarından Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? İşte hayatı, şarkıları ve filmleri

Menajerimi Ara konuklarından Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? İşte hayatı, şarkıları ve film

Yaygın olarak müzik kariyeriyle ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınıyor olsa da tiyatro geçmişiyle de bilinen Fatih Ürek araştırılıyor. Menajerimi Ara'ya konuk olan Fatih Ürek sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. İşte Fatih Ürek'e dair merak edilenler...

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 Erzurum'da doğdu. Türk şarkıcı ve tiyatrocu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

FATİH ÜREK HAYATI

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü. Ürek eşcinseldir.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

FATİH ÜREK ŞARKILARI

Yaktı Yaktı (1993)
Sen İki Gözümsün (1995)
Sus (2008)
Hala Hala (2009)
Alırım aklını (2010)
Hayde (2011)
300 - 500 (2012) (Single)
Bak Güzele (2013) (Single)
Altın Çağ (2015)
Sallayana Sallaya (2016) (Single)
Tak Tak (2018) (Single)
Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)
Penaltı ve Gol (2019) (Single)

FATİH ÜREK'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Reyting Hamdi - (1995-2003)
Beyaz Show - (1996)
Şeytanın Pabucu - (2008)
Genco - (2008) - Ses Sanatçısı (42. bölüm)
Neredesin Firuze - (2004)
Güldür Güldür - (2014)
Arkadaşım Hoşgeldin - (2014)
Bu Tarz Benim - (2014)
Gelinim Mutfakta (2018-2020) - Sunucu
Jet Sosyete - (2019) - Kendisi (44. bölüm)
Kuaförüm Sensin - (2020) Jüri

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