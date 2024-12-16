Menopozda sıcak basmaları ve kilo kontrolü düzenli beslenmekten geçiyor! Menopozda kurtarıcı görev yapan bu gıdalara dikkat!

SAĞLIKLI YAĞLAR

Omega-3 yağ asitleri menopoz semptomlarını hafifletmek için önemli bir besin grubudur. Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 açısından zengindir ve kalp sağlığını destekler. Ayrıca keten tohumu ve ceviz gibi bitkisel kaynaklar da sağlıklı yağ asitleri içerir. Omega-3’ün ruh hali dalgalanmalarını dengelediği ve sıcak basmalarını azalttığı gözlemlenmiştir.