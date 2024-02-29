Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Menopoz dönemi 45-50 yaşlarında başlayabilir"

        "Menopoz dönemi 45-50 yaşlarında başlayabilir"

        Menopozun, kadınların yumurtalık faaliyetlerinin sona ermesiyle adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi anlamına geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, "Menopoz ortalama 51 yaş civarında gerçekleşir. Menopoz öncesinde adetlerin düzensiz hale geldiği döneme 'perimenopoz' denir. Bu süreç de tahmini olarak 46 yaş civarında başlar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menopoz 45-50 yaşlarında da başlayabilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, menopoz hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Perimenopoz döneminde birçok kadının adetinin düzensizleştiğini ya da ağırlaştığını vurgulayan Yılmaz, “Bazı kadınlar daha önce yaşamadıkları duygusal ve fiziksel problemlerle karşılaşabilir. Eğer 12 ay boyunca adet görmediyseniz, geriye bakıp menopoz geçirdiğinizi (son adetinizin olduğunu) söyleyebilirsiniz. Bazı kadınlarda doğal nedenlerden ya da hastalık veya çeşitli tedavilerden dolayı bu süreç daha erken yaşanabilir” diye konuştu.

        YUMURTALIKLARIN AZALAN İŞLEVİ VE HORMONAL DEĞİŞİMLER

        Menopoza yol açan faktörler arasında östrojen seviyelerinin değişmesi başta olmak üzere, hormon seviyelerinin değişmesinin yer aldığını söyleyen Yılmaz, “Kadınlar yaşlandıkça yumurtalıklar daha az yumurta üretir, östrojen seviyeleri dalgalanır ve daha sonra kademeli olarak azalır. Bu da menopoz belirtilerine yol açar. Bu süreç tabii ki bir günde gerçekleşmez. Östrojen seviyesinin düşmesi birkaç yıl sürebilir ve hormon azaldığında düşük seviyede kalır, bu da vücutta çeşitli değişikliklere neden olur. Yumurtalıklar tamamen yumurta üretmeyi bıraktığında hamilelik artık mümkün olmaz ve bu noktada menopoz gerçekleşir” ifadelerine yer verdi.

        “HER KADINI FARKLI ŞEKİLDE ETKİLER"

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, menopoz ve menopoz öncesindeki sürecin her kadını farklı şekilde etkileyebildiğine dikkat çekerek, “Östrojen seviyesinin düşmesi beyne, adetlere, cilde, kaslara ve ruh haline etki edebilir. Bu süreçte birçok farklı belirti yaşanabilir ve hangi belirtinin ne zaman görüleceği kişiden kişiye değişir” şeklinde konuştu.

        GECE TERLEMESİ KADINLARIN YÜZDE 75'İNDE GÖRÜLÜYOR

        Menopozda görülebilen belirtilerin ağır veya düzensiz kanamalar, sıcak basması, gece terlemeleri, kötü ruh hali, vajinal kuruluk, idrar yolu problemleri olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Eklem ağrısı, kuru cilt, beyin sisi olarak adlandırılan hafıza problemleri ve odaklanma zorluğu da sıkça bahsedilen diğer belirtiler arasındadır. Kadınların yaklaşık yüzde 75'inde bir ya da birkaç belirti görülürken, menopoza giren kadınların dörtte biri şiddetli belirtiler yaşadığını ifade eder. Bu belirtiler 7 yıla kadar sürebilir ve kadınların üçte biri şikayetlerinin daha uzun sürdüğünü belirtir. Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, adet dönemlerinizin menopozu girdiğinizi anlamayı zorlaştırabileceğini unutmayın.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması