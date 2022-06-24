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Merakı sonu oldu! 2 gün sonra kazdığı çukurda bulundu

İzmir'in Kemelpaşa ilçesinde Murat Y.'nin define merakı sonu oldu. Murat Y.'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, Murat Y.'nin cansız bedenini define için kazdığı 10 metre derinliğindeki çukurda buldu

Merakı sonu oldu! Çukurda bulundu
Merakı sonu oldu! Çukurda bulundu
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DHA

İzmir'in Kemelpaşa ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen Murat Y. (48), 10 metre derinliğindeki çukurda ölü bulundu.

Olay, önceki gece saatlerinde Dereköy Mahallesi Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sarp arazide define aramaya giden Murat Y.'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

10 METRELİK ÇUKURDA BULUNDU

Jandarma ekipleri Murat Y.'yi bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramada Murat Y. seyir terası altında 10 metre derinlikteki çukurda bulundu. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Murat Y.'nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Y.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, define aramak için kullanılan materyaller bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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