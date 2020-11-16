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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programda, Kanal İstanbul afişleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

Akşener açıklamasında İmamoğlu'nun ilgili tutanağı kendisi ile de paylaştığını belirterek "Sayın İmamoğlu Kanal İstanbul’a dair toplantılar yapıp İstanbulluları bilgilendirmek için çalışmalar yaptı. Bunun üzerine müfettişler gönderiliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirdiğini ve İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını doğrulayarak yazılı ifadenin istendiğini bildirdi.