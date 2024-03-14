Meral Akşener: Esenyurt’ta demleniliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Esenyurt’ta iftar programına katıldı. Akşener’e iftar programında İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız eşlik etti. Programda konuşan Akşener emekli ikramiyelerine dikkat çekerek “Bu bayramda emeklilerimize 7 bin lira ikramiye verin. Emeklilerimize 11 bin lira seyyanen zam verin.” dedi.

“ESENYURT'TA DEMLENİLİYOR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’ta yapılan ittifakla ilgili “Seçime gidiyoruz ve bu seçimlere giderken bir karar aldık. Hür ve müstakil kararımızın bu kadar rahatsız ettiği bir Türkiye'de demek ki çok doğru bir iş yapmışız. Ülkemize karşı çok iyi bir iş yapmışız. Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Ve ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı. Esenyurt'un bir özelliği var. Esenyurt'ta demleniliyor. Ne Esenyurt'muş kardeşim” dedi.

“BAYRAMDA EMEKLİLERİMİZE 7 BİN LİRA İKRAMİYE VERİN”

Akşener, “Ben 3 sene boyunca bütün Türkiye'yi ilçe ilçe dolaştım. Hakkâri’ye de gittim, Edirne'ye de gittim, ilçe ilçe dolaştım. O esnaf esnaf ilçe ilçe gezdiğim yerlerde aldığım bilgileri, öğrendiğim dertleri anlattım. Arkadaşlarım Allah razı olsun çözümler ürettiler. İktidar partisine ilettik. Mecliste ilettik. Kanun teklifi olarak ilettik. Bunlardan bir tanesi enteresan bir biçimde EYT'ydi. EYT'ye söz verilmişti, yerine getirmemişlerdi. Biz ısrar ettik, çözüldü, eksik çözüldü. Şimdi emeklileri konuşuyorum. Çünkü emekliler aç. Yerel seçimle emeklilerin ne alakası var diyebilirsiniz. Yerel seçimle emeklilerin çok alakası var. Bir kere belediye başkanlarımız sosyal belediyeciliği yapacaklar, emeklilerimize ve gençlerimize bu konuda ev kadınlarımıza yardımcı olacaklar. Onun ötesinde muhalefet olmak halkın avukatı olmaktır. İktidar olmak ise hizmet etmektir. Şimdi buradan hodri meydan diyorum. Sayın Erdoğan 17 gün kaldı. Çıkarın emeklilerin haklarını, bu bayramda emeklilerimize 7 bin lira ikramiye verin. Emeklilerimize 11 bin lira seyyanen zam verin. Ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin bu 17 gün içerisinde emeklileriniz oylarınızı size versin. Ama bunu yapmıyorsanız emeklilerimize sesleniyorum, oylarınızı İYİ Parti'ye verin, belediyelerde görün muhalefet nasıl yapılırmış” ifadelerini kullandı.

“BİZİM KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR”

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, bizim kırmızı çizgilerimiz var diyerek “Burada sizin huzurlarınızda İYİ Parti seçmenine sesleniyorum. Hani diyorlar ya İYİ Parti’nin seçmeni büyükşehir belediyesinde kendi adayına oy vermez. Ben de bunu söyleyenlere diyorum ki, ey muhteremler, siz önce Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bakın. Yapmış olduğunuz kent uzlaşılarıyla onları nasıl kırdığınızı, nasıl üzdüğünüzü, onların oy verip vermeyeceğini önce çözün ondan sonra İYİ Parti seçmenine bakarsınız. İYİ Parti seçmeni akıllıdır, şuurludur, hafızası güçlüdür, hiçbir şeyi unutmaz, ne olup bittiğinin de gayet farkında. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilere dokunan yanar. İYİ Parti seçmeni de 31 Mart günü sandıkta iradesini gösterecek” şeklinde konuştu.

“BİZ ESENYURT'LA İTTİFAK YAPTIK”

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız ise “Esenyurt'ta herkes birileriyle ittifak yaptı. Birisi Dem’le, diğeri sağ tarafla ittifak yaptı. Biz Esenyurt'la ittifak yaptık. Esenyurtlu hemşerilerimizin sağına soluna bakmadan, ideolojik yapısına bakmadan, her kesimi kucaklayabilecek bir kadroyla yola çıktık. Esenyurt'ta yaşayan Doğulusu, Batılısı, Egelisi, Kuzeylisi, Trakyalısı kimler varsa el ele verdik Esenyurt ittifakını kurduk. İttifak oluştururken bir kırmızı çizgimiz vardı. Dedik ki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olacak. Cumhuriyetle meselesi olmayacak. Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrak ve milletimizle meselesi olmayan kim varsa herkesle yola çıkacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Ve biz Esenyurt İttifakı'nı böyle kurduk” dedi.