'Merhaba Güzel Vatanım'a gala

Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı 'Merhaba Güzel Vatanım'ın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen galasının ev sahipliğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

Galaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Osmantan Erkır'ın sunuculuğunu yaptığı gecede filmin gösterimi öncesi yapılan teşekkür konuşmaları sırasında Ekrem İmamoğlu ve Yetkin Dikinciler Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bölümler okudu.

'Merhaba Güzel Vatanım'ın yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir üstlenirken iki yazarın gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkan filmde, Nâzım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in fırtınalı hayatı ve 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Nazım Hikmet'i Yetkin Dikinciler, Ahmet Ümit'i ise Serkan Altıntaş canlandırdı.