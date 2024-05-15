Merih Demiral: Seve seve dönerim

"ARKADAŞIM VE REFERANS NOKTAM"

"Cristiano Ronaldo tanıştığımız ilk günden itibaren benim için çok özeldi." diyen 26 yaşındaki futbolcu, "Saha içinde ve saha dışında bana çok fazla tavsiye verdi. Rekabet nedeniyle Juventus'tan ayrılmaya karar verdiğimde benimle bir saat konuştu ve kalmak gerektiğini, şampiyonlarla antrenman yapmamın beni geliştireceğini anlattı. Onun dediğini yaptım ve mutluydum. Ronaldo ile Suudi Arabistan'da da konuşuyor. O benim arkadaşım ve referans noktam." sözlerini sarf etti.