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Merkel ve Johnson seyahat kısıtlamalarını görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Delta varyantı nedeniyle seyahat kısıtlamalarını görüşecek.

Merkel ve Johnson seyahat kısıtlamalarını görüşecek
Reuters / HABERTURK.COM

İki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları, Delta varyantı nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni varyantın bulaşma riskine karşı, Avrupa Birliği'nin daha fazla karar alması için diyaloglarını sürdürüyor. Delta varyantının yayılmasını durdurmak için seyahat kuralları konusunda bütüncül bir yaklaşımı savunan Merkel temaslarını sürdürmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşecek.

Güncel olarak İngiltere'den Almanya'ya seyahat eden herkes, aşılanmış olsalar veya negatif test sonuçlarına sahip olması durumunda bile iki hafta karantinaya tabi tutuluyor.

Öte yandan Boris Johnson ülkede hızlanan Covid-19 aşı programının insanların yurt dışına seyahatini kolaylaştıracağını söylemişti. Çarşamba günü havacılık endüstrisinde uzun vadeli sürdürülebilir toparlanmaya dikkat çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki doz aşı olmuş kişilerin seyahat etmesinin esnetilmesine yönelik işaretler vermişti.

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