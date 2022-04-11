2022 MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (TCMB) tarafından 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından Mart ayı faiz kararı yüzde 14 seviyesinde sabit tutuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.”