Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası Haziran faiz kararı beklentisi...

Haziran ayı Merkez Bankası faiz toplantısı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ekonomideki seyri etkilemesi beklenen ve milyonlarca vatandaşımızı da yakından ilgilendiren ve toplantı sonrası yeni faiz kararı açıklanacak. İşte, kurlarda yaşanan son dakika gelişmeleri ile beraber oldukça merak edilen toplantının tarihi ve yeni faiz kararı beklentisine dair ilk ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olacak ve ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası Haziran faiz kararı beklentisi nedir?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile ilgilil iyice artmı durumda. Döviz kurlarındaki sıcak gelişmeler nedeniyle yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımız; Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve fazi kararı hangi gün açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ile ilgili bilgiler...
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olacak ve ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası Haziran faiz kararı beklentisi nedir?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak.

    Aynı gün saat 14.00'te ise faiz kararı duyurulacak.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olacak ve ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası Haziran faiz kararı beklentisi nedir?

    MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

    Hatırlanacağı üzere, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bırakmıştı.

    PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olacak ve ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası Haziran faiz kararı beklentisi nedir?

    Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararıya ilgili ise henüz beklenti naketi sonuçları yayınlanmadı.

    Sonuçlar yayınlandığında haberimizin içeriğinde bulabileceksiniz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.