Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılı boyunca sekiz kez bir araya gelen Para Politikası Kurulu, son toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. Şimdi ise gözler yılın dokuzuncu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...