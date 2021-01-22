Merkez Bankası'ndan iki kuruluşa izin

"MESS ile iş birliği örnek oldu"

Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı Merkez Bankası kararına göre; Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme hizmetini sunması onaylanarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından verilen faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

Merkez Bankası diğer karar çerçevesinde, BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin elektronik para ihracı faaliyetini sunması onaylayarak, ödeme hizmeti sunmak üzere BDDK tarafından verilen faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verdi.