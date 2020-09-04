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Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı 2 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.4 basit faizle 10 milyar TL verdi.

Repo ihalesine 39.03 milyar TL teklif geldi. TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini bu hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti. Ancak yükseliş son günlerde durdu ya da yavaşladı. Dün ortalama fonlama maliyeti 1 aylık aranın ardından ilk kez geriledi.

Ancak düşüş 0.01 puan oldu. TCMB'nin son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin %11'in altına inmesi hatta yüzde 10'a doğru yaklaşması ise sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Piyasada sıkılaştırmanın şimdilik yüzde 10-10.5 arasında kalacağını öngörmeye başlarken sürecin TL'deki değer kaybını durdurmaya yetip yetmeyeceği ise piyasada sorgulanıyor.