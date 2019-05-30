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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 72 milyon dolar artarak 93 milyar 547 milyon dolara çıktı

Merkez Bankası rezervleri
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 24 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 344 milyon dolar artışla 73 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs ile biten haftada 71 milyar 748 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 272 milyon dolar azalışla 20 milyar 727 milyon dolardan 20 milyar 455 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 72 milyon dolar artarak 92 milyar 475 milyon dolardan 93 milyar 547 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

 

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
05.04.201920.62776.67997.306
12.04.201920.85476.95597.809
19.04.201920.38175.56595.946
26.04.201920.43273.28493.716
03.05.201920.41872.63393.051
10.05.201920.66472.99493.658
17.05.201920.72771.74892.475 
24.05.201920.45573.09293.547

 

 

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