Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Piyasalar, bu hafta içinde açıklanacak olan Merkez Bankası para politikası faizine kilitlendi. Toplantının ardından TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...