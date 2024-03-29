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        Mermiler yağdı! 14 kişi tutuklandı

        Antalya'da iki ortak arasında çıkan alacak verecek kavgasında 19 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 14 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:48
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        Mermiler yağdı! 14 kişi tutuklandı
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        Antalya’da bir kafenin iki ortağı arasındaki 2 milyon 750 bin TL’lik alacak verecek meselesinden çıkan ve 19 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silah, bıçak sopalı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin iki ortağı arasında 2 milyon 750 bin TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Ağız kavgası ile başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddete dönüştü. Taraflar birbirine, bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekler saldırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, şüpheliler ise tek tek yakalandı.

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        İşletmenin içi ve çevresi savaş alanına dönerken, polis tarafları güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde 6 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 adet fişek ele geçirildi. 19 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

        Fotoğraf: İHA

        29 ŞÜPHELİDEN 14'Ü TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

        Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.H.K., M.O., A.A.O., A.O., İ.O., İ.K., M.O., M.O., M.K., M.S.K., E.G., M.K., A.Y. ve suça sürüklenen çocuk Y.K. olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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