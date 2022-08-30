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Mersin'de kazara kendini başından vuran kişi öldü

Mersin'de ruhsatsız tabancayla oynarken kazara kendini başından vuran 17 yaşındaki S.Ş.A, hastanede hayatını kaybetti

Mersin'de kazara kendini başından vuran kişi öldü
AA

Mersin'in Yenişehir ilçesinde silahla kazara kendini vurduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 9'uncu katındaki dairede 4 arkadaşıyla vakit geçiren S.Ş.A, ruhsatsız olduğu belirtilen tabancayla uğraştığı sırada silah kazara ateş aldı.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan S.Ş.A'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; hayatını kaybeden gencin 4 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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