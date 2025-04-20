Mersin'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 20.04.2025 - 06:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 06:26
H.B. idaresindeki otomobil, Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.B'nin cenazesi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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