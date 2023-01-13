Hafif ticari aracın öğrencilere çarptığı anlar kamerada; 3 yaralı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de sürücüsünün süratli olduğu hafif ticari aracın, okuldan çıkan liseli öğrencilere çarptığı kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra merkez Yenişehir ilçesine bağlı Afetevler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 UB 434 plakalı hafif ticari araç, okuldan çıkan 5 kişilik öğrenci grubuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 3 öğrenci, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; 5 öğrencinin yolda yaya olarak ilerlerken, karşı yönden süratle gelen hafif ticari aracın çarptığı ve öğrencilerin savrulduğu anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2023-01-13 20:28:18



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