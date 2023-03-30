Parktaki çocuk oyun gruplarını yaktılar 



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'deki bir parkta, çocuk oyun grupları, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi´ndeki Özgürlük Parkı´nda çocuk oyun grupları, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Hiç merak etmeyin çocuklar, en kısa zamanda yeni oyun grubumuzu parkımıza yerleştireceğiz. Özgürlük Parkı´mızda çocuklarımızın doyasıya eğlendiği, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiği oyun grubumuz maalesef kendini bilmez şahıs ya da şahıslar tarafından yakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları diliyorum. Kentimizi, yaşam alanımızı korumak hepimizin sorumluluğu" dedi.

Polis, oyun gruplarını ateşe veren kişi ya da kişileri arıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-03-30 16:09:04



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