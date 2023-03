MSK´da hedef Süper Lig

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Moral ve motivasyonu yüksek olan MSK, Final Spor karşılaşmasında taraftarın desteğini yanında görmek istiyor.

Lider Çağdaş Bodrum Spor ile aynı puana sahip ve averajla 2'inci sırada yer alan MSK, 22 maçta aldığı 19 galibiyet ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yarın 17.30'da Edip Buran Spor Salonu´nda Final Spor ile mücadele edecek MSK'da Başantrenör Semih Soğuksu, kaptan Recep Doğrusöz ile oyunculardan Koray Uzunhasan ve Alp Karahan açıklamalarda bulundu.

BAŞANTRENÖR SOĞUKSU: MERSİN´İ SÜPER LİG´E TAŞIMAK İSTİYORUZ

MSK Başantrenörü Semih Soğuksu, takım olarak iyi durumda olduklarını ifade ederek, "Çağdaş Bodrum Spor ve biz liderliği paylaşıyoruz, aynı puandayız. 22 maçta 19 galibiyetimiz var. Sezon başında hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda, aynı hızla devam ediyoruz. Her şey yolunda. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta da Final Spor ile zorlu bir maçımız var. Ona da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Kazanarak liderliğe devam etmek istiyoruz. Hepimiz, Mersin´i Süper Lig´e taşımak istiyoruz. Bunun için de çok çabalıyoruz. Moraller iyi, her şey yolunda bizim için. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Tam kadro olarak antrenmanlara ve maçlara devam ediyoruz. İnşallah bu maçı da kazanıp, serimize devam etmek istiyoruz. Mersin´i Süper Lig´e taşımak için hepimizin konsantrasyonu tam. 1 Nisan günü saat 17.30´da tüm taraftarları şampiyonluk yolunda yanımızda olmaları için, Edip Buran Spor Salonu´na bekliyoruz" dedi.

DOĞRUSÖZ: ŞEHRE GÜZEL BİR HEDİYE VERMEK İSTİYORUZ

Takım kaptanı Recep Doğrusöz ise çok keyifli bir sezon geçirdiklerini ve şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, sezon sonunda kupayı kaldırıp, bu şehre güzel bir hediye vermek istediklerini ifade etti. Şampiyon olmak için çok iyi bir antrenman süreci geçirdiklerini kaydeden Doğrusöz, "Bu doğrultuda 8 Ağustos´tan beri çok sıkı çalışıyoruz. Artık Lig´in karar aşamasına geldik. O yüzden de daha dikkatli çalışmak zorundayız. Sakatlık, kaza bela olmazsa inşallah sezon sonunda da istediğimiz yerde bitirmeyi düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi, şampiyonluk için yapacağız. Taraftarımızı, buradaki her maça olduğu gibi, bu maça da bekliyoruz. Burada oynamak ve kazanmak çok keyifli. Bunda onların çok büyük payı var. Final Spor da Lig´in çok önemli takımlarından. Konum ve form olarak da çok iyi durumdalar. Cumartesi günü burada kolay bir maçımız yok. O yüzden taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onları da yanımızda görürsek çok seviniriz" diye konuştu.

UZUNHASAN: ŞU AN LİDERLE AYNI PUANDAYIZ

Takımın 4 numaralı oyuncusu Koray Uzunhasan da takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu kaydederek, "Zaten ilk zamandan beri kenetlenmiş bir durumdayız. Şampiyonluk yolunda da bu kenetlenme bizim için çok önemli. Zaten bunun da neticesini aldık. Şu an liderle aynı puandayız. Lig´in son virajına gelirken de bu işi tamamlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

KARAHAN: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Takım oyuncularından Alp Karahan ise ikinci yarının zor bir fikstür olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, "Şampiyonluğa emin adımlarla yürüyoruz. Bu şampiyonluk yolunda, Final Spor maçını kaybetme lüksümüz olmadığını biliyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Moral olarak gayet iyi durumdayız. Hiçbir sıkıntı yok. Hedefimiz şampiyonluk. Herkesi cumartesi 17.30´da buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

JONES: BURADA KURMUŞ OLDUĞUMUZ KİMYA TUTTU

Takım oyuncularından Aaron Eugene Jones ise "Buraya geldiğimde zaten şampiyonlukla ilgili beklentim vardı ve açıkçası taraftarların beni sahiplenmesi, burada kurmuş olduğumuz kimya tuttu. Sonuç olarak şu anda bir galibiyet serisine sahibiz. Şu an için her şey çok olumlu, çok mutluyum. Umarım yolun sonunda da şampiyonluğu elde edeceğiz" dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan genel ve detay

MSK Başantrenörü Semih Soğuksu'nun açıklamaları

Takım Kaptanı Recep Doğrusöz'ün açıklamaları

Koray Uzunhasan'ın açıklamaları

Alp Karahan'ın açıklamaları

Aaron Eugene Jones'in açıklamaları

Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-03-31 17:43:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.